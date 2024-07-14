Как справиться с жарой и уберечься от теплового удара: в Минздраве дали советы украинцам

Сильная жара может оказывать серьезные последствия для здоровья, такие как усталость, обезвоживание, головокружение, обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому при аномальной температуре украинцев призывают тщательнее следить за своим самочувствием.

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Чтобы избежать теплового удара нужно соблюдать элементарные правила. В Министерстве здравоохранения дали советы украинцам, как вести себя во время сильной жары.

В ведомстве напоминают, что необходимо надевать легкую и свободную одежду из натуральных тканей. Также важно не забывать регулярно пить воду, при этом избегать сладких напитков и алкоголя. Кроме того, справиться с жарой поможет прохладный душ.

Минздрав также советует сократить время пребывания на улице с 10:00 до 16:00, а животных или детей ни в коем случае не оставлять в закрытых транспортных средствах.

Также украинцам напомнили правила поведения на водоемах. Необходимо плавать только в разрешенных и специально оборудованных местах. В жару желательно не купаться самому и не оставаться наедине возле водоемов. Не нужно прыгать в воду с высоты и не купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, во время сильной летней жары работодателям необходимо организовать оптимальный режим труда и отдыха, а также принять определенные меры безопасности, чтобы не допустить перегрева работников. При жаре производительность труда существенно снижается, а вероятность несчастных случаев растет.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины обнародовал свои советы, как пережить сильную жару.

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