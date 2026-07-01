В Украине предлагают повысить возраст совершеннолетия и сексуального согласия до 21 года: какие аргументы приводят

На сайте Кабинета Министров Украины появилась электронная петиция с инициативой повысить в Украине возраст наступления совершеннолетия и сексуального согласия с 18 до 21 года. Предлагается внести изменения в законодательство, ссылаясь на исследования в области нейробиологии и защиту молодежи от эксплуатации.

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Соответствующая петиция №41/010223-26эп была зарегистрирована в среду, 1 июля. Её автором является Анастасия Крупская.

Что предлагается

Инициатор отмечает, что современные научные исследования в области психологии и нейробиологии свидетельствуют о том, что полное формирование участков головного мозга, ответственных за самоконтроль, оценку рисков и принятие взвешенных решений, как правило, продолжается до 20–25 лет. Несмотря на то, что с 18 лет только приобретается полный объем прав, часть молодежи по-прежнемууязвима к психологическому давлению, манипуляциям и эксплуатации со стороны лиц старшего возраста.

"Последние резонансные события, связанные с сексуальным насилием, использованием уязвимого положения молодых людей и другими преступлениями против половой свободы, в очередной раз подтвердили необходимость обсуждения возможных механизмов усиления их защиты", – говорится в тексте петиции.

Цель инициативы не в том, чтобы ограничить права граждан, говорится в сообщении, а в том, чтобы усилить защиту от сексуальной эксплуатациии учесть современные научные знания о развитии человека.

Петиция призывает:

создать профильную экспертную комиссию с участием юристов, психологов, психиатров, нейробиологов и правозащитников;

с участием юристов, психологов, психиатров, нейробиологов и правозащитников; провести комплексное научное и правовое исследование целесообразности повышения возраста совершеннолетия;

целесообразности повышения возраста совершеннолетия; рассмотреть вопрос об изменениях в отношении возраста сексуального согласия с учетом международного опыта и конституционных прав;

с учетом международного опыта и конституционных прав; организовать широкое общественное обсуждение перед принятием каких-либо решений.

На данный момент петиция собрала 211 подписей, и сбор продолжается. Для рассмотрения Кабмином она должна набрать 25 тысяч голосов. До конца сбора осталось 92 дня.

Отметим, что в подавляющем большинстве стран Европы совершеннолетие наступает с 18 лет, а возраст сексуального согласия – от 14 до 18 лет, в зависимости от национального законодательства. В Украине в настоящее время возраст сексуального согласия составляет 16 лет, а совершеннолетие наступает в 18 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15186, который предлагает криминализировать украинофобию. Соответствующую инициативу парламент получил и передал на рассмотрение руководству 22 апреля 2026 года.

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