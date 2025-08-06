'Военных ТЦК нужно забрать с улиц': Решетилова объяснила, в чем проблема

Сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) следует забрать с улиц, поскольку они не умеют общаться с людьми. Вместо этого оповещением и доставкой военнообязанных в ТЦК должна заниматься полиция.

Видео дня

Об этом заявила уполномоченная по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова в эфире Общественного радио. Она отметила, что такая позиция была ее ключевым требованием при вступлении в должность.

Детали

"Нам нужно забрать военнослужащих ТЦК и СП с улиц. Они не должны коммуницировать с военнообязанными. Потому что они не обучены это делать. В свое время мы учили Национальную полицию, когда превращали ее из милиции, как коммуницировать с людьми. Так же нужно было бы, если бы у нас было время, научить военнослужащих ТЦК и СП. Но у нас этого времени нет", – объяснила Решетилова.

По ее словам, многие военные возвращаются из горячих точек имея ранения и непонятно, как они отреагируют, почувствовав агрессию в свою сторону.

Что стоит изменить

Оповещение и доставку военнообязанных в ТЦК должны осуществлять работники полиции. Сейчас в Украине не определен порядок фиксации задержания и доставки человека в ТЦК. По словам Ольги Решетиловой, к ней поступает много обращений о случаях, когда люди фактически исчезают с улиц. В ТЦК у них забирают телефоны, и они не имеют возможности сообщить родным о своем местонахождении.

"Это есть проблема. И мы говорили о праве на звонок в обязательном порядке. Информирование семьи. Но полиция должна составлять протоколы о задержании или доставке в ТЦК. Поскольку доставка – это тоже в определенной степени является ограничением свободы. Человек же не добровольно туда едет. И для того, чтобы нам это контролировать, нужно, чтобы полиция составляла протоколы о доставке. Сообщала об этом бесплатную правовую помощь и родных, что человек доставлен в ТЦК и там находится", – отметила уполномоченная.

Также она обратила внимание на отношение к мужчинам в ТЦК, по ее убеждениям, оно должно быть "более человечным".

"Я понимаю, что нет времени. Я понимаю, что туда часто попадают очень агрессивные военнообязанные и это часто создает напряженную ситуацию. И тем не менее, надо об этом думать", – объяснила военный омбудсмен.

Вместо этого она предлагает привлекать к работе в военкоматах гражданских специалистов – например, юристов или волонтеров, которые могли бы помогать решать вопросы, которые остаются в гражданской жизни военнообязанного после его мобилизации.

В то же время она отметила, что случаи, когда мужчин забирают в ТЦК, часто связаны с тем, что они вовремя не обновили свои военно-учетные данные, чем нарушили закон. Военный омбудсмен напомнила: обновление данных и прохождение ВВК до мобилизации является обязанностью каждого военнообязанного.

"Сделайте это. Потому что рано или поздно все равно вы придете в ТЦК. Все равно это надо будет сделать. Потом они рассказывают, что некачественно прошли ВЛК. Но ВЛК – это не глубинная диагностика. Если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, вы должны до момента мобилизации пройти все эти диагностические процедуры и сообщить ТЦК, что у вас есть проблемы со здоровьем", – резюмировала Решетилова.

Напомним, ранее омбудсман Дмитрий Лубинец завил, что даже во время военного положения в Украине работники ТЦК и СП обязаны действовать исключительно в рамках закона. Они не имеют права ограничивать свободу людей без законных оснований или применять силу.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 августа в Черкассах вооруженный мужчина угрожал сотрудникам районного ТЦК гранатой. Он выдернул чеку и пытался взять военнослужащих в заложники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!