В Украине появился смертельно опасный жук? В экоинспекции ответили на резонанс

Недавно сеть всколыхнула очередная "страшилка" о жуке, который якобы несет смертельную угрозу. Речь идет о майке осенней (Meloe autumnalis), которая относится к семейству нарывников.

Однако, информация является ложной, поскольку опасности для человека жук не представляет, хотя он действительно выделяет яд при прикосновении. Подробнее об этом рассказали на Facebook-странице "Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа".

Что известно о майке осенней

Майка – это большой жук с короткими надкрыльями и массивным брюшком. Его окраска является украшением осени: металлический синий, фиолетовый или бронзовый оттенок с характерным блеском.

Жук выделяет природное токсичное вещество кантаридин, которое при контакте с кожей может вызывать раздражение или волдыри. В прошлом этот токсин применяли в медицине, однако сейчас его использование запрещено из-за опасного влияния на здоровье человека.

Майку можно встретить в Центральной и Южной Европе, Турции и на Балканах. В Украине она встречается с сентября по октябрь, преимущественно в Одесской, Николаевской, Херсонской и Винницкой областях.

Самка откладывает яйца в почву. Личинки прикрепляются к диким пчелам, проникают в их гнезда и питаются пыльцой и медом. Уже на следующий год из них появляются взрослые жуки.

"Это насекомое – индикатор состояния экосистемы. Если майки исчезают – это сигнал, что окружающая среда страдает: исчезают дикие пчелы, луга, растет влияние пестицидов", – говорится в сообщении.

В Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа призвали не уничтожать этих жуков и не распространять ложную информацию.

"Помните: даже маленькие жители нашей природы имеют большое значение для экологического равновесия", – указано в посте.

