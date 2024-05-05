В Украине потеплеет, но будут грозы: прогноз на начало недели

После непродолжительного периода без осадков в Украину снова вернутся дожди. В начале новой недели в большинстве регионов нашей страны ожидаются сильные осадки.

Также синоптики прогнозируют кратковременные грозы. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Дождливую погоду в понедельник, 6 мая, синоптики обещают на западе, в центре и на севере Украины. В южных и восточных областях прогнозируется переменная облачность.

По информации укргидрометцентра, в западных, северных и в большинстве центральных областей ночью местами ожидаются небольшие дожди. В течение дня вероятны ​​умеренные кратковременные дожди, местами грозы.

Несмотря на осадки по всей стране сохранится достаточно высокая температура. На западе Украины в течение дня ожидается +21…+24 градуса.

В центральных и северных областях синоптики прогнозируют +22…+25 градусов. В то же время на юге несмотря на солнечную погоду будет немного прохладнее. В Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму ожидается около 22 градусов тепла.

Немного выше температура воздуха будет на востоке нашей страны. В Донецкой, Луганской и Харьковской областях в течение дня будет преимущественно солнечная погода и +24 градуса.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха была выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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