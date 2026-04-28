В Украине потеплеет до +23: синоптик назвал дату смены погоды. Карта

В ближайшую неделю в Украине сохранится прохладная погода с осадками. В некоторых регионах синоптики прогнозируют штормовые порывы ветра и заморозки.

Потепления стоит ожидать в первых числах мая на юге и западе страны. Об этом рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Штормовой ветер и заморозки

В течение этой недели в Украине будет преобладать холодная воздушная масса. Ночью ожидается в среднем +1…+7, а местами будут заморозки. Днем воздух прогреется до +6...+11 градусов.

В середине недели синоптики прогнозируют небольшие дожди и штормовые порывы ветра. Сложные погодные условия затронут, в первую очередь, восток и северо-восток Украины.

Только под конец недели в первых числах мая украинцы смогут ощутить смену погоды, ведь столбики термометров поползут ближе к +20 градусов. По данным синоптика, 1 и 2 мая погода ожидается преимущественно без существенных осадков, а дневная температура воздуха начнет постепенно расти до +17…19.

До +23 градусов потеплеет в период с 3 по 7 мая. В то же время синоптики предупредили, что в течение последнего весеннего месяца погода может быть нестабильной, в связи с чем средняя месячная температура будет ниже нормы на полтора градуса.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение ближайших дней на территории нашего государства будет преобладать холодная и неустойчивая погода, с ночными заморозками и осадками различной интенсивности.

