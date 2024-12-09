В Украине потеплеет до +15, но есть нюанс: синоптики дали прогноз к началу недели. Карта

В начале рабочей недели в Украине сохранится теплая погода как весной, однако с осадками в виде дождя и мокрого снега. Максимальная температура поднимется до +15 градусов.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. В понедельник осадков не будет только на востоке нашей страны, но во вторник и среду дожди пройдут во всех областях Украины.

В понедельник, 9 декабря, синоптики прогнозируют плюсовую температуру даже ночью. Самые высокие показатели ожидаются в Крыму – до +15°C. Холоднее всего будет на востоке, севере и в западных регионах, тогда как в южных областях температура днем достигнет +9°C. По осадкам, дожди прогнозируются почти по всей территории Украины, за исключением: Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей, а также Киева и Киевской области.

Во вторник, 10 декабря, в Украине сохранится теплая погода, как днем, так и ночью. Дожди покроют всю территорию страны, на севере и западе пройдет мокрый снег. Самые высокие температуры прогнозируются в Крыму – от +6 ночью до +15°C днем. Как и накануне, теплее всего будет в областях, расположенных ближе к югу.

В среду, 11 декабря, теплая погода станет постепенно отступать. Температура воздуха опустится до 0°C на крайнем западе и севере, в частности: в Сумской, Волынской, Львовской областях и Прикарпатье. Днем теплее всего будет на юге и, в частности, в Крыму, где температура достигнет +10°C. Дожди продолжат охватывать всю страну. На западе и севере они будут сменяться мокрым снегом. В Киеве также ожидается снег с дождем, температура будет колебаться от 0 до +2°C, как днем, так и ночью.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине погода в первой декаде декабря ожидается в пределах нормы, а вот в середине месяца возможны температурные "сюрпризы". В страну будут активнее заходить атмосферные фронты, но длительных сильных морозов не предполагается.

Однако во второй декаде декабря уже будет и больше осадков и определенное усиление ветра во время прохождения фронта. Кое-где может быть гололедица. Однако все будет зависеть от региона и температуры воздуха.

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