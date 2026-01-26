В Украине после потепления ударит 15 градусов мороза: синоптик предупредил о 'сюрпризах'

Начавшаяся неделя принесет долгожданное после затяжных сильных морозов потепление. Оттепель будет сопровождаться туманом и осадками – преимущественно в виде дождя.

Впрочем, масштабное потепление, которое после западных и южных регионов распространится на всю Украину, уже на выходных снова сменят морозы. Такой прогноз погоды на неделю сделал синоптик Игорь Кибальчич.

Морозы ненадолго спадут

Согласно прогнозу Кибальчича, новая рабочая неделя начнется с масштабного потепления, которое после западных и южных регионов постепенно охватит всю территорию Украины.

Температура воздуха повысится до значений выше 0 °С. Вероятны также осадки – в виде дождя, мороси и мокрого снега .

Оттепель будет сопровождаться туманами и гололедом.

Однако потепление будет недолгим. Уже на выходных, предостерег Кибальчич, температура снова начнет снижаться.

Погода в понедельник, 26 января

В понедельник, 26 января, под влиянием западной периферии антициклона и малоподвижного теплого фронта с юга ожидается облачная погода, временами пройдет небольшой снег, на крайнем юге – дождь.

В центральных, северных и южных регионах прогнозируется гололед, на дорогах гололедица.

Местами – туман, изморозь.

Только в северо-восточной части страны преимущественно без осадков.

Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с, в южных и западных регионах 9 – 14 м/с.

Температура воздуха всеверных и восточных областях ночью составит -12...-17 °С, днем -5...-11 °С. На остальной территории страны ночью -7...+1 °С, в дневные часы -4...+4 °С, на крайнем юге и на Закарпатье +5...+9 °С.

Погода во вторник, 27 января

Во вторник, 27 января, на востоке страны сохранится сухая и морозная погода, в остальных областях пройдут осадки преимущественно в виде дождя.

Местами – гололед, туман, на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, 7 - 12 м/с, на крайнем западе – переменных направлений, 3 - 8 м/с.

Температура воздуха в восточной части, а также Сумской и Днепропетровской областях ночью составит -10...-16 °С, днем -3...-8 °С. На остальной части страны в течение суток -4...+3 °С.

Погода в среду, 28 января

В среду, 28 января, под влиянием теплого фронта с юга ожидается облачная погода, в большинстве областей пройдут небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и мороси.

Местами – гололед, туман.

Ветер южный / юго-восточный, 5 - 10 м/с.

Температура воздуха ночью в северных и восточных областях составит -5...-10 °С, на остальной территории -4...+2 °С. Днем во всех регионах температура будет колебаться в диапазоне -2...+4 °С, на юге Одесской области и в Крыму +5...+12 °С.

Погода в четверг, 29 января

В четверг, 29 января, в северных, западных и местами центральных областях пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, местами гололед, слабое налипание мокрого снега. На остальной территории страны – без существенных осадков.

Местами – туман, на дорогах гололедица.

Ветер на правобережье страны переменных направлений, 3 - 8 м/с, на левобережье – юго-восточный, 5 - 10 м/с.

Температура воздуха ночью составит -2...+3 °С, днем будет колебаться в пределах 0...+5 °С, в южной части и на Закарпатье +5...+11 °С.

Погода в пятницу, 30 января

В пятницу, 30 января, в большинстве областей Украины ожидается небольшой дождь, в северных и западных регионах – осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега.

Туман, местами налипание мокрого снега.

Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается -2...+3 °С, в дневные часы -1...+4 °С, на крайнем юге и в Крыму +5...+10 °С.

Погода в субботу, 31 января

В субботу, 31 января, под влиянием малоподвижного теплого фронта в большинстве областей прогнозируется неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

Местами– гололед, туман, на дорогах гололедица.

Ветер восточный/северо-восточный, 5 - 10 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -7...+2 °С, в южной части страны +3...+9 °С.

Погода в воскресенье, 1 февраля

В воскресенье, 1 февраля, неустойчивая и контрастная погода сохранится в большинстве регионов Украины. Пройдут осадки, на левобережье порой значительные (снег, дождь).

Местами туман, гололед, на дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северный, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха снизится и в течение суток будет колебаться в диапазоне -5...-15 °С, на юго-востоке – около 0 °С.

Как писал OBOZ.UA, синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в отдельных регионах Украины в понедельник. Новая рабочая неделя на большей части нашего государства стартует со снегом с дождем и гололедом на дорогах.

