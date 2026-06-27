В Украине после мобилизации у мужчины обнаружили опухоль, он обратился в суд: чем всё закончилось

Львовский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска военнообязанного, который просил отменить решение о мобилизации после того, как у него обнаружили опухолевое образование в почке. Суд пришел к выводу, что выявление заболевания после прохождения ВЛК не является основанием для отмены призыва.

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При условии, что заключение комиссии не было пересмотрено в предусмотренном законодательством порядке. О решении сообщила "Судебно-юридическая газета".

Итак, военнообязанный прошел медицинский осмотр в ноябре 2025 года, по результатам которого ВЛК признала его годным к военной службе. После этого ТЦК издал приказ о его призыве во время мобилизации и направлении в воинскую часть.

Истец утверждал, что медицинский осмотр был проведен ненадлежащим образом, а уже после мобилизации компьютерная томография выявила опухолевое образование в правой почке. Это заболевание существовало еще на момент прохождения ВЛК, однако врачи его не установили, поэтому он просил отменить решение о призыве и провести повторный медицинский осмотр.

В то же время суд обратил внимание на то, что постановление военно-врачебной комиссии о годности оставалось в силе. Истец только после обращения в суд подал жалобу в региональную ВВК, однако доказательства её рассмотрения или отмены первоначального заключения комиссии к материалам дела не были приобщены.

В решении отмечается, что именно ВЛК более высокого уровня уполномочена проверять законность постановлений нижестоящих комиссий, назначать повторный медицинский осмотр или отменять их решения. Только после завершения этой процедуры возможен судебный пересмотр соответствующего решения.

Кроме того, суд отметил, что административные суды не могут оценивать правильность постановки медицинских диагнозов или подменять собой врачей военно-медицинской комиссии. Такие вопросы относятся к компетенции медицинских специалистов и специализированных ВЛК.

Учитывая, что решение о годности к военной службе не было отменено в установленном законом порядке, а окончательного заключения ВЛК более высокого уровня по делу не существовало, Львовский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска в полном объеме.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Ивано-Франковской области суд признал мужчину с инвалидностью III группы виновным в уклонении от призыва на военную службу. Ему назначили три года лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год и шесть месяцев.

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