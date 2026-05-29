В Украине погиб итальянский доброволец и автор мемуаров о войне против ИГИЛ. Фото

42-летний итальянский доброволец Алекс Пинески погиб в Украине во время войны против российской агрессии. Несколько месяцев назад он присоединился к украинским силам и служил спецназовцем в составе украинской разведки.

Видео дня

Итальянское агентство ANSA пишет, что о смерти добровольца стало известно после сообщения ассоциации Memorial в Facebook. В заметке организации попросили "почтить его память, чтобы он не был забыт".

Также в соцсетях, связанных с иностранными бойцами в Украине, появилась информация, что Пинески погиб 23 мая вместе с собратьями из подразделения контроля дронов на Лиманском направлении. Официально эти данные пока не подтверждали.

Пинески был уроженцем города Ла Специя. Ранее он воевал на стороне курдских подразделений против террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке.

Путь добровольца

По данным итальянских журналистов, Пинески еще в молодости вступил добровольцем в альпийские войска Италии. Сам он объяснял свои решения желанием "быть полезным для дела".

В 2017 году мужчина рассказывал в программе Nemo на телеканале Rai о своем участии в войне в Сирии и Ираке. Он говорил, что воевал "против террористов" и занимался подготовкой курдских бойцов. Позже эти события он описал в собственных книгах и интервью.

"Если бы сегодня меня спросили, почему я решил воевать, я бы ответил: потому что увидел дело, ради которого стоит рисковать", – говорил Пинески, вспоминая период с 2014 по 2019 год.

Интересно, что в 2024 году он публично заявлял, что не чувствует войну в Украине "своей". Но впоследствии его позиция изменилась. Уже позже он подписал контракт с силами Киева и отправился на фронт.

Последние подробности

Алекс Пинески был основателем центра тактической подготовки Ap Tac в провинции Павия. Там занимались обучением обращению с оружием и тактической подготовкой.

После возвращения с Ближнего Востока итальянская прокуратура проверяла его по подозрению в наемничестве. Однако дело закрыли, а его роль официально определили как добровольческую деятельность.

Итальянские СМИ отмечают, что Пинески стал уже одиннадцатым гражданином Италии, чью гибель подтвердили во время войны в Украине. Среди них были как добровольцы, которые воевали на стороне Украины, так и те, кто поддерживал пророссийские силы.

17 октября Пинески должно было бы исполниться 43 года. В соцсетях после известия о его смерти начали появляться десятки сообщений с соболезнованиями от друзей и знакомых.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Андрей Куценко. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 6 сентября 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!