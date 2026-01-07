В Украине ожидается ухудшение погоды, на дорогах будет гололедица: синоптик дала прогноз. Карта

В четверг, 8 января, на всей территории Украины ожидается ухудшение погоды. Из-за прихода южного циклона температурные показатели в регионах будут существенно отличаться.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что похолодание украинцам стоит ждать после 9 января.

"Южный циклон завтра, 8-го января, прискачет в Украину! Из-за этого прогноз будет простой, а вот синоптическая ситуация – сложная", – говорится в сообщении.

Подробнее о погоде на 8 января

На западе нашей страны ожидается снег, на севере и в Винницкой области – мокрый снег, а на остальной территории – дожди. По словам Диденко, осадки временами будут сильными и будут сопровождаться налипанием мокрого снега и гололедом. Ко всему этому также добавится сильный ветер.

Температурные контрасты по регионам: запад от -3 до -7 градусов, север от -2 мороза до +3 тепла, в центре -2 – +6 градусов, на восток +3 – +6 тепла, юг +7 – +14 градусов.

В Киеве завтра прогнозируется мокрый снег с кратковременными дождями, возможны сильные осадки и сильный северо-восточный ветер. Ночью -4 мороза, днем от -1 до +1 тепла.

Диденко отметила, что бурные атмосферные явления могут ухудшать самочувствие, усложнять работу коммунальных служб и создавать риски на дорогах.

"После 9-го января в Украине похолодает! Погода интересная, сложная, однако прогнозируемая", – резюмировала она.

В ГСЧС сделали предупреждение о непогоде

По информации ГСЧС Украины, 8 и 9 января в большинстве областей ожидаются снег, метели и гололедица.

Синоптики прогнозируют сильный снег и метели в Закарпатской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Мокрый снег с дождем, гололедица и налипание мокрого снега ожидаются в Киевской, Черниговской и Черкасской областях, возможны порывы ветра 15–20 м/с в западных, южных и центральных регионах.

На дорогах западных, северных, Винницкой и Черкасской областей объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда.

"Оранжевый уровень опасности в Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях днем 8 января. Прогнозируется сильный снег, метели и снежные заносы", – говорится в сообщении.

В Киеве и области 8 января ожидаются мокрый снег и дождь, гололед, а ночью 9 января – сильный снег и метель. Снежный покров составит 5–10 см, местами – до 20 см.

Как сообщал OBOZ.UA, в карпатском высокогорье сугробы снега уже превысили метр высотой. На горе Поп-Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость, снег, ветер юго-западный 13 м/с, температура воздуха -18 градусов.

