Напомнила всем про Украину. Чемпионка мира по ММА совершила неожиданный поступок перед боем. Видео

Двукратная чемпионка мира по смешанным единоборствам (ММА) Анна Гиря вышла на официальное взвешивание перед боем в футболке с портретом погибшего на войне друга Ярослава Стрельца. 24-летняя черкасчанка посвятила ему свое выступление и рассказала, что продолжает ощущать его поддержку перед выходом в октагон.

9 мая в Киеве на турнире BFL PRO Гиря проведет второй бой в профессиональной карьере против бразильянки Аниньи Сантос. Перед поединком украинка появилась на церемонии взвешивания в футболке в память о Ярославе Стрельце по прозвищу "Тяж", который погиб в 2024 году.

По словам спортсменки, они вместе начинали путь в единоборствах, ездили на первые международные турниры и тренировались бок о бок. Гиря рассказала, что Стрелец отправился на войну, а позже погиб незадолго до ее дебютного чемпионата мира по ММА.

"Когда я выходила уже на свой первый чемпионат мира по ММА, то выходила туда не сама, а вместе с ним. Просила помощи не только у Господа Бога, а также, чтобы Ярик помогал мне. Когда я уже заходила в октагон, он забирал все волнение. Я уже не боялась", — сказала Гиря в комментарии во время взвешивания.

Анна Гиря является двукратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы по версии IMMAF среди amateurs.

Также она стала первой украинкой, получившей награду "Спортсменка года" от Международной федерации смешанных боевых искусств.

