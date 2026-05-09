УкраїнськаУКР
русскийРУС

Напомнила всем про Украину. Чемпионка мира по ММА совершила неожиданный поступок перед боем. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,1 т.
Напомнила всем про Украину. Чемпионка мира по ММА совершила неожиданный поступок перед боем. Видео

Двукратная чемпионка мира по смешанным единоборствам (ММА) Анна Гиря вышла на официальное взвешивание перед боем в футболке с портретом погибшего на войне друга Ярослава Стрельца. 24-летняя черкасчанка посвятила ему свое выступление и рассказала, что продолжает ощущать его поддержку перед выходом в октагон.

9 мая в Киеве на турнире BFL PRO Гиря проведет второй бой в профессиональной карьере против бразильянки Аниньи Сантос. Перед поединком украинка появилась на церемонии взвешивания в футболке в память о Ярославе Стрельце по прозвищу "Тяж", который погиб в 2024 году.

Напомнила всем про Украину. Чемпионка мира по ММА совершила неожиданный поступок перед боем. Видео

По словам спортсменки, они вместе начинали путь в единоборствах, ездили на первые международные турниры и тренировались бок о бок. Гиря рассказала, что Стрелец отправился на войну, а позже погиб незадолго до ее дебютного чемпионата мира по ММА.

"Когда я выходила уже на свой первый чемпионат мира по ММА, то выходила туда не сама, а вместе с ним. Просила помощи не только у Господа Бога, а также, чтобы Ярик помогал мне. Когда я уже заходила в октагон, он забирал все волнение. Я уже не боялась", — сказала Гиря в комментарии во время взвешивания.

Анна Гиря является двукратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы по версии IMMAF среди amateurs.

Напомнила всем про Украину. Чемпионка мира по ММА совершила неожиданный поступок перед боем. Видео

Также она стала первой украинкой, получившей награду "Спортсменка года" от Международной федерации смешанных боевых искусств.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаКиевMMA
Редакционная политика