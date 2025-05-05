Что с 9 мая: отмечает Украина и как рассеялись советские нарративы

9 мая десятилетиями было символом "победы", торжеств и парадов. В Советском Союзе дата стала одной из ключевых в государственном календаре, но не как день скорби, а как элемент идеологии. В Украине эта традиция утратила силу: реальность войны, исторические факты и переосмысление роли тоталитарных режимов заставили по-другому взглянуть на суть дня победы.

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OBOZ.UA рассказывает, как развеялись советские нарративы. Отказ от 9 мая – не отрицание памяти, а переход к европейскому формату чествования.

Переосмысление 9 мая: вместо триумфа – память

В 2023 году Украина законодательно закрепила 8 мая как День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, разорвав связи с советской традицией празднование 9 мая. Выбор именно 8 числа соответствует европейской практике: в этот день в 1945 году вступил в силу Акт капитуляции нацистской Германии.

Украинский Институт национальной памяти отмечает, что смысл этого дня – не в "праздновании победы", а в чествовании миллионов жертв. Речь идет не о милитарном культе, а о борьбе за свободу, о победе над злом, а не о победе системы над системой.

Культ 9 мая в СССР

СССР намеренно перенес акцент с 8 на 9 мая, чтобы отмежеваться от Запада и создать собственный культ победы. Это было продолжением политики исключительности: мол, победа – заслуга только Советского Союза.

Современная Россия превратила 9 мая в базу имперского реваншизма. Парады, "бессмертные полки", георгиевские ленты стали не формой памяти, а оружием пропаганды. Это не о жертвах и трагедии, а о милитарной гордости и претензии на доминирование. В Украине, которая стала жертвой новейшей российской агрессии, такая форма памяти неприемлема.

9 мая в СССР

9 мая в СССР стало государственным праздником еще в 1945 году, но не сразу приобрело такой размах. В 1947 году день снова сделали рабочим, отменили льготы для ветеранов.

Все изменилось в 1965-м – советская власть сделала ставку на "победу", провела первый послевоенный парад и вернула 9 мая статус выходного. С тех пор миф начал укореняться в массовом сознании.

В 1970-1980-х годах образ "великой победы" стал культовым. Парады, медали, пропаганда – все это формировало представление о победе как исключительно советском достижении вне контекста тоталитаризма, репрессий, ценности человеческой жизни.

Украинский опыт войны

Украина стала одной из величайших жертв Второй мировой войны. Война для украинцев началась еще 1 сентября 1939, когда нацисты бомбили Львов. Но парадокс в том, что в 1939 году СССР и Третий Рейх были союзниками. Именно пакт Молотова-Риббентропа, фактически – сговор Сталина и Гитлера, привел к разделению Европы и началу войны.

До 1941 года СССР сотрудничал с нацистами: снабжал сырьем, проводил совместные парады в оккупированной Польше. И только с нападением Германии в июне 1941 года война дошла до советской территории. Украинцы, не имея собственного государства, вынуждены были воевать под чужими флагами, часто оказываясь по разные стороны фронта.

В красную армию было мобилизовано более 7 миллионов украинцев, каждый второй погиб. Многие воевали в рядах антигитлеровской коалиции, в партизанских движениях, а после войны попали под новую волну репрессий. Формальное освобождение Украины от нацистов не принесло свободы. На смену оккупации пришли депортации, аресты, русификация, расстрелы, голод 1946-1947 годов.

Вторая мировая в общей сложности стоила миру от 50 до 85 миллионов погибших. Это – не повод для гордости. Это трагедия, которую следует помнить.

Будет ли 9 мая 2024 года выходным

В 2023 году президент Владимир Зеленский подписал Закон №9278, что установил 8 мая как День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов.

Согласно новому законодательству, 8 мая объявлено официальным выходным днем, в то время как 9 мая отныне считается рабочим днем. Именно на эту дату выпадает День Европы – символическое объединение Украины с ценностями ЕС.

Однако эти изменения не применяются в период действия военного положения. Согласно Закону №2136-IX "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", принятому в марте 2022 года, действие норм Кодекса законов о труде по праздничным и выходным дням временно приостановлено. В частности, это касается статей 71 и 73 КЗоТ.

Это означает, что в период военного положения в Украине не применяются выходные дни, предусмотренные календарем праздников.

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