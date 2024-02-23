В Украине начнут оформлять временные удостоверения гражданина: что известно о документе и кому нужен

В Украине начнут оформлять временные удостоверения гражданина. Этот документ будут выдавать украинцам, проживающим на территориях, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированные Россией.

Порядок реализации экспериментального проекта по оформлению временного удостоверения гражданина Украины утвердил Кабинет Министров на заседании в пятницу, 23 февраля. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тараса Мельничука.

Так, правительство одобрило инициативу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы по внедрению экспериментального проекта по выдаче временного удостоверения гражданина Украины.

Внедрение этого проекта будет производиться в течение двух лет.

Временное удостоверение гражданина Украины будут выдаваться гражданам Украины, находящимся на территориях, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных РФ, включенных в перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных РФ, утвержденного Минреинтеграции.

Эта инициатива касается лиц, потерявших паспорт, но имеющих паспорт гражданина Украины или загранпаспорт, оформленных с использованием средств Единого государственного демографического реестра. Также это включает лиц до 18 лет, о которых нет информации в Реестре или в ведомственной системе ДМС.

Напомним, украинское правительство утвердило методологию использования языков национальных меньшинств в тех населенных пунктах, где они традиционно проживают. Напомним, что это необходимо для вступления нашей страны в Евросоюз.

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