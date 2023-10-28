В Украине наблюдается лунное затмение. Фото

28 октября 22:35 по Киевскому времени в Украине можно наблюдать лунное затмение в небе. Своего максимума частичное затмениедостигнет в 23:14 по Киеву, а завершится в 23:52 по времени украинской столицы.

OBOZ.UA наблюдает за небесным феноменом вместе с другими украинцами. На первых порах тень от Земли заслоняет естественный спутник с нижней стороны.

Видео дня

Лунное затмение – это астрономическое явление, которое происходит, когда Земля находится между Солнцем и Луной и Луна попадает в тень или полутень Земли.

Астролог и нумеролог Игорь Мехеда в блоге для OBOZ.UA отметил, что излучение Солнца – источник духовной энергии и внутренней силы. Луна перенаправляет на Землю лучи Солнца и других небесных тел, поэтому свет Луны обеспечивает развитие событий материального плана (здоровье, удача, изобилие, денежный поток, ритмы в природе и в организмах живых существ и т.п.).

Как сообщалOBOZ.UA, астрономы утверждают, что в будущем жители Земли будут наблюдать больше кольцевых затмений Солнца. Это когда Луна располагается между Солнцем и Землей таким образом, что вокруг нее на несколько минут образуется огненное кольцо.