В Украине на выходных потеплеет до +12: синоптики дали детальный прогноз. Карта

На этих выходных украинцы почувствуют настоящее потепление после холодного февральского периода. Синоптики прогнозируют переменную облачность и почти без осадков по всей стране, а дневная температура местами поднимется до комфортных +12°C.

Ветер будет оставаться умеренным – 5-10 м/с. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В субботу, 28 февраля, на западе страны ночью столбики термометров будут колебаться около нуля, а днем воздух прогреется до +8...+10°C.

Север и центр, включая Киев, ожидают прохладные ночи – около -3...-5°C, однако днем температура поднимется до +2...+4°C.

На востоке еще сохранится настоящий зимний холод: ночью -7...-9°C, а днем лишь около нуля.

Юг в субботу также останется достаточно прохладным ночью, но днем воздух прогреется до +7...+9°C.

В воскресенье, 1 марта, потепление охватит большинство регионов. На западе и юге днем прогнозируют +10...+12°C, а на севере и в Киеве – до +5...+7°C.

Восток страны еще останется несколько прохладным, но уже будет заметно теплее, чем в предыдущие дни: днем +4...+6°C.

Ветер будет держаться на уровне 5-10 м/с, юго-западного и северо-западного направления, поэтому сильного ощущения холода не ожидается.

Напомним, март в Украине ожидается в целом спокойным и достаточно комфортным по погоде. Несмотря на это, в отдельные периоды возможно существенное похолодание – местами температура может опускаться до -13 °C. Наиболее ощутимые морозы прогнозируют в середине месяца.

Как сообщал OBOZ.UA, на Закарпатье в феврале начали расцветать шафраны, что раньше, чем обычно. Цветущие поляны можно увидеть на открытых солнечных склонах и опушках лесов.

