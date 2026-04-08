В Украине на Пасху ударят заморозки: синоптики совершили предупреждение. Карта

На Пасху 12 апреля в Украине ожидается умеренно прохладная, но преимущественно сухая погода с переменной облачностью. Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в ночное время суток в некоторых регионах ударят заморозки.

Ночью самая низкая температура ожидается на севере, а днем – на западе страны. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Общий прогноз по регионам

В Киеве на Пасху ожидается переменная облачность. Температура воздуха в украинской столице ночью составит около 0...-2°C, а днем прогреется до +10...+12°C. В северной части Украины ночные морозы также возможны в Черниговской, Сумской и Житомирской областях.

В Чернигове и Сумах возможны небольшие кратковременные дожди. Температура днем составит +11...+13°C.

В Ивано-Франковске и Львове будет облачно с прояснениями. В течение дня 12 апреля столбики термометров поднимутся до +6...+9°C, ночью возможны заморозки до -1°C. В Ужгороде будет теплее – до +10...+12°C.

В Одессе, Николаеве и Херсоне ожидается приятная солнечная погода с дневной температурой +12...+14°C. В Крыму также до +13°C, но на полуострове возможна небольшая облачность.

В восточной части Украины синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем столбики термометров поднимутся +11...+14°C, ночью температура будет колебаться от 0 до +4°C.

Напомним, в некоторых районах Киева во вторник, 7 апреля, во второй половине дня пошел дождь с градом. Размер отдельных льдинок достигал 2-3 миллиметров.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань предупреждал, что после аномально теплого начала апреля в Украину резко ворвется арктическое похолодание. Ожидаются заморозки, дожди с грозами и даже мокрый снег.

