В Украине мужчина пошёл служить после приговора за уклонение от мобилизации: наказали ли его

Верховный Суд освободил от реального отбывания наказания мужчину, приговоренного к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Суд назначил ему один год испытательного срока, учитывая, что после совершения уголовного правонарушения его мобилизовали в ВСУ, где он на момент рассмотрения дела проходил военную службу.

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Защитник мужчины не оспаривал доказанность его вины и правильную квалификацию действий. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Почему Верховный Суд изменил приговор

Верховный Суд учел, что 7 июля 2026 года мужчину мобилизовали в Вооруженные силы Украины, где он на момент кассационного рассмотрения проходил военную службу.

Суд отметил, что его служба в условиях военного положения свидетельствует об общественно полезном поведении, осознании долга по защите Украины и возможности исправления без изоляции от общества.

Поэтому Верховный Суд пришел к выводу, что реальное лишение свободы в данном случае является чрезмерным, удовлетворил кассационную жалобу защитника и освободил мужчину от отбывания трехлетнего наказания с испытательным сроком на один год.

При этом осужденный обязан периодически являться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства, работы или учебы.

За что осудили мужчину

Мужчина был военнообязанным и годен к службе. В июле 2024 года он не явился в установленное время в соответствующий орган для отправки в воинскую часть, поскольку не хотел быть призванным во время мобилизации.

Андрушевский районный суд Житомирской области признал его виновным по ст. 336 УК Украины и назначил три года лишения свободы. Апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Защитник просил заменить реальное лишение свободы на наказание с испытательным сроком. Он отметил, что мужчина ранее не судим, имеет двоих несовершеннолетних детей, положительно характеризуется, а также после совершения правонарушения был мобилизован в ВСУ.

Напомним, 16 июня 2026 года Верховный Суд отменил трёхлетний приговор мужчине за уклонение от мобилизации. Основанием для такого решения стали нарушения, допущенные при оформлении заключения военно-врачебной комиссии.

Как писал OBOZ.UA, 23 июля суд отменил трёхлетнее наказание и закрыл уголовное производство, поскольку выяснилось, что мужчину ещё в 1999 году исключили из воинского учёта, а значит, оснований для привлечения его к ответственности не было.

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