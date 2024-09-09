Друзья, возможно, кого-то из вас интересует тема усыновления или опеки над ребенком. В Украине много детей, которые очень хотят иметь семью. Процесс непростой, но он стоит того, чтобы видеть, как меняется жизнь ребенка!

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Мы начали с того, что собрали необходимые документы. Это было в 2021 году. Нам помогали на каждом шагу. Сотрудники Службы Дел детей. А потом поступили в двухмесячную учебу. Лекции проходили с психологами и тренерами посредством интерактивных задач. Многие общались, знакомились с опытом других людей, слышали разные истории. Это было действительно интересно. Иногда мы смеялись и плакали. Мы часто вспоминаем наших тренеров. В каждой неординарной ситуации. "Помнишь, а нам об этом говорили…"

Я хочу оставить здесь координаты проекта " Украина для каждого ребенка " (Государственная платформа)

На сайте описаны виды помощи детям: усыновление, опека, патронат, приемная семья.

Также здесь есть информация о всех этапах, которые необходимо пройти.

Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь в сообщения на фейсбук странице: Координационный центр по развитию семейного воспитания и ухода за детьми или Instagram странице.