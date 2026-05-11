В Украине изменятся правила получения направлений к узкопрофильным врачам: когда и к чему готовиться

С 20 мая в Украине начнут действовать обновленные технические требования к электронной системе здравоохранения (ЭСЗ), из-за чего изменится порядок оформления направлений к узкопрофильным врачам. Пациентам больше не смогут выписывать направления "по телефону" или без личного осмотра семейного врача.

Изменения связаны прежде всего с кибербезопасностью и персональной ответственностью медиков за работу в системе. Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины.

Направление только после приема

Для получения направления к узкопрофильному специалисту пациент должен пройти прием у семейного врача, терапевта или педиатра. После осмотра врач должен внести соответствующую запись в медико-информационную систему и только тогда сформировать электронное направление.

Нововведения касаются как взрослых, так и детей. Медики советуют пациентам планировать визиты заранее и не рассчитывать на быстрое оформление документов дистанционно.

Медсестры не смогут оформлять направления

С 20 мая медицинские информационные системы будут работать по принципу "один аккаунт – один человек". Это означает, что медсестры больше не смогут пользоваться учетными записями врачей или оформлять направления от их имени.

Каждый медик будет работать только под собственной электронной подписью. В Минздраве отмечают, что использование чужих аккаунтов и раньше было нарушением законодательства.

В Минздраве говорят, что правила фактически не изменились

В Министерстве здравоохранения уверяют, что новых юридических требований по направлениям не вводили. Однако усиление технического контроля и цифровизация сделали невозможными "упрощенные" практики, существовавшие ранее. По данным ведомства, право оформлять электронные направления изначально имели только врачи.

В Минздраве объясняют, что изменения касаются прежде всего цифровой безопасности и контроля за работой в ЕСОЗ в условиях постоянных кибератак.

Кто будет оформлять направления на МРТ и КТ

В НСЗУ отмечают, что семейные врачи не должны выписывать направления на МРТ, КТ или специализированные анализы, если такие обследования назначил узкопрофильный специалист.

Например, если невролог назначает МРТ головного мозга, именно он должен оформить электронное направление. Аналогичное правило будет действовать для кардиологов, хирургов и других специалистов.

Медики прогнозируют увеличение очередей

Семейные врачи и эксперты предполагают, что новые правила могут увеличить нагрузку на первичное звено медицины. Пациентам придется отдельно записываться на прием даже для оформления направления.

Часть медиков также указывает на возможные технические трудности из-за нехватки компьютеров и необходимости перестройки работы амбулаторий.

Когда направление не нужно

Как и раньше, без направления можно обращаться к гинекологу, психиатру, наркологу, стоматологу и фтизиатру. Также направление не требуется для экстренной медицинской помощи.

Кроме того, пациент может без направления посещать врача, у которого находится под постоянным наблюдением из-за хронического заболевания.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинская первичка сегодня выглядит как система, которая формально существует, но фактически работает на грани истощения. Цифра, которая звучит сухо и даже немного бюрократично, на самом деле имеет очень конкретный клинический подтекст: на одного врача в возрасте 60+ приходится примерно 0,06 интерна. Перевожу с "языка статистики" на человеческий: преемственности почти нет.

