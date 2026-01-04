В Украине изменились критерии бронирования и критичности предприятий: какие новые правила

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины изменило подход к определению предприятий, критически важных для отраслей экономики. В критерии снова включено требование по уровню средней заработной платы.

Видео дня

Соответствующий приказ № 3650 от 22 декабря 2025 года опубликовали на официальном сайте министерства. В то же время сведений о государственной регистрации приказа в Министерстве юстиции нет.

Критерии для предприятий с более 50 работниками предусматривают зарплату минимум вдвое больше средней по стране, для компаний, которые имеют от 20 до 49 работников этот показатель должен быть втрое больше. Такие требования ранее действовали по приказу № 28003 от 18 декабря 2024 года.

Приказ также усиливает требования по безопасности: "важными" не будут признаваться предприятия, бенефициарами которых являются граждане страны-агрессора России, Беларуси или государств из черного списка FATF. Однако исключения возможны, если бенефициар законно проживает в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2026 году предприятия смогут бронировать работников (и продлевать уже имеющиеся бронирования), ориентируясь на повышенную минимальную зарплату в Украине. То есть требования к заработной плате забронированных военнообязанных тоже, соответственно, будут выше.

Также напомним, Кабинет министров Украины разрешил бронировать работников предприятий ОПК (оборонно-промышленного комплекса) на 45 дней и отменил 72-часовую проверку списков для критически важных компаний. Отмечается, что это позволит упростить защиту персонала и ускорит принятие решений о бронировании.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!