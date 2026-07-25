В Украине хотят ограничить доступ детей к соцсетям: в Раде готовят законопроект

Народный депутат Украины и член Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина заявила, что в парламенте готовят законопроект об ограничении доступа детей к соцсетям, в частности к TikTok и Instagram. По её словам, в настоящее время изучаются возможные законодательные решения в этой сфере.

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Об этом она заявила в интервью "Комерсанту украинскому". Других подробностей о предстоящих изменениях в законодательствеона не сообщила.

"Сейчас мы разрабатываем законопроект, я практически начала эту работу в Верховной Раде по поводу ограничения... ну, скажем так, защиты наших детей в цифровом пространстве. Это касается... вы, наверное, слышали, что сейчас все страны мира, в том числе европейские, занимаются этим вопросом. Многие вообще запретили детям доступ к соцсетям. Потому что там, ну, страшные вещи. Мы читаем исследования, ну там... однозначно этот вопрос требует внимания со стороны Украины", – заявила Гришина.

По её словам, в ходе подготовки законопроекта также анализируются научные исследования о влиянии гаджетов на детей, в частности во время учебного процесса.

"Мы разрабатываем этот законопроект. Я уже ознакомилась со многими исследованиями, в частности о влиянии гаджетов на ребенка во время учебного процесса", – сказала депутат.

О чём идёт речь

В начале июля в комитете рассмотрели законопроект №15105 "О внесении изменений в статью 53 Закона Украины "Об образовании" относительно обязательств учащихся не использовать во время уроков телефоны, планшеты и смарт-часы, за исключением образовательных и/или медицинских нужд".

Его целью является решение проблемы отвлечения учащихся от образовательного процесса и других сопутствующих проблем, связанных с использованием телефонов, планшетов и смарт-часов, за исключением случаев, необходимых для образовательных или медицинских нужд.

После обсуждения депутаты рекомендовали парламенту вернуть законопроект на доработку по результатам его рассмотрения в первом чтении. Также Комитет рекомендовал Минобразования совместно с заинтересованными сторонами разработать комплексные подходы к регулированию использования гаджетов.

Напомним, что британское правительство продолжает ужесточать цифровую цензуру в отношении несовершеннолетних пользователей социальных сетей. После запрета на регистрацию детей в возрасте до 16 лет чиновники хотят ввести для подростков 16–17 лет "комендантский час" в смартфонах.

Как сообщал OBOZ.UA, Австралия стала первой в мире страной, запретившей доступ к социальным сетям детям в возрасте до 16 лет. С 10 декабря все несовершеннолетние австралийские пользователи лишились доступа к социальным сетям TikTok, Facebook, Instagram, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch и Threads. Этим платформам под угрозой штрафа в 49,5 миллионов долларов предстояло к этому времени удалить учетные записи пользователей до 16 лет и запретить им регистрацию новых аккаунтов.

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