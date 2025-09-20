В Украине будет почти летнее тепло: синоптики дали детальный прогноз на воскресенье. Карта

В Украине погода в воскресенье, 21 сентября, будет теплой. Во всех регионах ожидается небольшая облачность, осадков в течение суток не будет.

Прогноз синоптиков на последний день недели

Согласно данным, опубликованным на сайте Украинского гидрометеорологического центра, 21 сентября пройдет с прекрасной погодой. Температура поднимется днем до +23...+26 градусов, при этом в отдельных областях на западе и юге термометры могут показать даже летние +27.

Ночью наиболее свежо, около +9...+11, будет на востоке и северо-востоке. В остальных областях примерно +10...+12, на крайнем западе +11...+13 градусов.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Дождя в воскресенье в нашей стране не будет.

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской областях синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

