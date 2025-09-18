Первая настоящая 'репетиция' осени. Как долго продлится похолодание? В Гидрометцентре озвучили хорошие новости

Осень начала "репетиции". В течение последних дней погода в Украине заметно изменилась. Несколько дней прохлады и дождей создали ощущение, будто лето уже окончательно отступает, однако синоптическая картина оказывается значительно интереснее. Атмосферные фронты еще пытаются удержать дожди в разных регионах, однако уже совсем скоро на большинство территории Украины вернется тепло.

Уже с пятницы температура начнет расти: дневные показатели поднимутся на несколько градусов, и к выходным во многих регионах вернется настоящее тепло – местами до +29 градусов. Синоптики подчеркивают: говорить о метеорологической осени, а тем более о "бабьем лете" еще рано. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Осень начала "репетиции" в Украине

Учитывая последнее похолодание в стране, можно ли говорить о том, что речь идет о "первом звоночке" осени? Синоптик назвала снижение температуры, скорее, "репетициями", а не настоящим приходом метеорологической осени.

"Пока что это не надолго. У нас еще сегодня-завтра (в среду и четверг, - Ред.) проходит атмосферный фронт. Завтра в большинстве областей неустойчивую погоду с дождями разной интенсивности будет определять именно он. Но постепенно, например, в западных областях, дожди уже будут прекращаться, ведь фронт будет смещаться в восточном направлении. В четверг атмосферный фронт будет уже чисто над левобережьем Украины, это восточные области, также частично северные и частично южные", – объяснила Наталья Птуха.

Несмотря на мощные дожди, которые накануне прошли в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях, на западе Украины уже в четверг дождей не прогнозируется. "В дневные часы по Житомирской, Киевской и Винницкой области также будет без осадков. Без осадков будет потому, что уже будет распространяться поле повышенного атмосферного давления, которое с юго-запада будет обусловливать более спокойную погоду", -– рассказала синоптик.

Всего в ночные часы температурные показатели будут достаточно низкими, до +7... +12 градусов, на юго-востоке до +15 градусов. В дневные часы синоптики обещают +15... +20 градусов.

Погода в Украине в пятницу и выходные: лето возвращается

В пятницу и субботу, 19 и 20 сентября в Украине будет преобладать погода без осадков. "Только в юго-восточной части страны возможны кратковременные дожди, ведь атмосферный фронт, который проходит над Черным морем, образует локальный циклон, который влияет на юго-восточные области", – объяснила Наталья Птуха.

С пятницы будет происходить постепенное повышение температуры, особенно дневной, на 3-5 градусов. "То есть если было +15... +20 градусов, то станет +20... +25 градусов".

"Далее, на воскресенье и начало следующей недели, по всей территории Украины будет без осадков, больше солнечных прояснений, ночью температура в пределах +10... +16 градусов, в дневные часы комфортные +23... +29 градусов", – уточнила синоптик.

В Украину идет "бабье лето"?

Можно ли считать потепление на выходные "бабьим летом"? В общем это совсем не научное понятие, однако, принято считать, что "бабье лето" - это потепление после длительного периода похолодания. "Этот небольшой закат осени нельзя классифицировать как "бабье лето" – он должен быть более длительным. Классически надо, чтобы после наступления метеорологической осени было кратковременное потепление на несколько дней. Сейчас еще продолжается метеорологическое лето, хотя уже почти третья декада сентября. Следовательно, на этих выходных осень еще не наступит", – уточнила Наталья Птуха.

"Метеорологическая осень определяется объективно: среднесуточная температура держится на уровне +15 градусов и выше уже не поднимается несколько дней подряд. Например, среднесуточная температура по Киеву 16 сентября составила +19,2 градуса, то есть до метеорологической осени еще далеко", – подчеркнула она.

Детальный прогноз погоды в Украине для каждого региона от Гидрометцентра

Гидрометцентр Украины обнародовал погодные карты для всей страны на период до 22 сентября. Судя по ним, в течение ближайших дней в стране ожидается похолодание, а впоследствии – новое потепление.

В пятницу, 19 сентября, температурный фон в стране в большей степени будет напоминать осенний. В ночные часы воздух будет прогреваться до +9... +12 градусов, на Закарпатье всего до +9 градусов, на юге и востоке несколько теплее, до +14 градусов. Днем в большинстве регионов Украины ожидается +19... +21 градус, на юге до +24 градусов. Кратковременные осадки в этот день синоптики прогнозируют в некоторых регионах юга и юго-востока.

В субботу, 20 сентября, синоптики прогнозируют постепенное потепление. Дневные температуры повысятся на несколько градусов по сравнению с предыдущим днем, хотя ночи по-прежнему будут достаточно прохладными. Днем в большинстве регионов страны воздух будет прогреваться до +22... +24 градусов, на западе и юге будет несколько теплее. Осадки не предвидятся.

В воскресенье, 21 сентября, дождей также не будет. Зато температуры продолжат рост. В ночные часы синоптики прогнозируют +11... +14 градусов, на юге до +16 градусов. Днем столбик термометра почти во всех регионах будет подниматься до отметки +25... +28 градусов.

В понедельник, 22 сентября, в Украине, как и в предыдущий день, ожидается настоящая летняя погода с дневными максимумами на уровне +26... +28 градусов. Теплее всего в этот день будет на Луганщине, где синоптики прогнозируют +30 градусов. Однако, ночи будут оставаться прохладными, +11... +14 градусов. Осадков в этот день не предвидится.