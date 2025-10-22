В Украине будет до 18 градусов тепла: синоптик дала прогноз на четверг. Карта

В четверг, 23 октября, в Украине сохранится теплая погода с температурой от +11 до +16 градусов, на юге – до +18. Лишь на северо-востоке будет прохладнее – около +7...+9 градусов.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в четверг не ожидается серьезных осадков, небольшой дождь возможен лишь местами. Также прогнозируется усиление юго-восточного ветра до 10–14 м/с в западных, северных и центральных областях.

Погода в Украине в четверг

23 октября почти по всей территории страны сохранится теплая погода. Столбики термометров покажут от +11 до +16 градусов, в южных областях до +18. На юго-востоке будет несколько прохладнее, около +7...+9 градусов.

Утром и ночью в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской областях может пройти небольшой дождь.

В Киеве утром и ночью может дождить, однако день синоптик прогнозирует сухой. Днем температура достигнет +14 градусов.

Когда в Украину придут дожди

По словам Натальи Диденко, с 24-25 октября по всей территории Украины начнутся дожди. Их принесут атмосферные фронты циклона с Северного моря.

