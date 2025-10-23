В Украине будет до 18 градусов тепла, но есть нюанс: синоптики дали прогноз на пятницу. Карта

В Украине в пятницу, 24 октября, погода будет относительно теплой, особенно на юге, где днем термометры покажут аж до +18 градусов. Однако практически во всех регионах синоптики прогнозируют дожди, в Николаевской области – даже с грозами.

Прогноз от Украинского гидрометеорологического центра

На сайте УкрГМЦ сообщается, что осадки обойдут Харьковскую, Луганскую, Донецкую области и АР Крым. На остальной территории – дождь, местами на западе и на Одесщине – значительный.

Пятница пройдет с порывами ветра до 7-12 метров в секунду.

Температура в северо-восточной части (а также в Черкасской области) ночью не будет превышать +9. В Сумской, Харьковской, Луганской ночь будет наиболее холодной, от +3 до +6 градусов.

Во всех остальных регионах будет теплее, от +8 до +10, а на юге от +9 до +12 в темное время суток.

Днем по Украине ожидается в среднем от +13 до +15 (хотя на Сумщине всего до +10 максимум) градусов.

Традиционно теплее будет на юге страны – от +16 до +18.

Прогноз от синоптика Натальи Диденко

Эксперт рассказала, что атмосферный фронт с северо-запада, связанный с циклоном с центром вблизи Дании, принесет умеренные дожди и усиление ветра до штормовых значений.

На своей странице в Facebook она заявила, что дожди сначала появятся в западных областях, далее, в течение дня пятницы и до вечера, – на юге Украины, в центральных и северных областях.

По ее прогнозу, восточная часть и Сумщина, Полтавщина, Запорожье, Днепропетровщина "еще удержатся от существенных осадков".

В течение дня 24 октября ожидается +12...+17 градусов, на юге местами до +16...+19. Лишь на крайнем западе Украины (Львовщина, Ивано-Франковщина, Закарпатье), за атмосферным фронтом, температура снизится до +9...+12 градусов.

В Киеве в последний рабочий день недели дождь более вероятен только вечером, однако юго-восточный ветер уже днем будет извещать о приближении атмосферного фронта. Порывы в столице будут достигать штормовых значений, 12-15 метров в секунду.

Температура воздуха в Киеве будет высокой, даже ночью до +10, а днем до +15 градусов, поделилась метеорологическими данными Диденко.

Как писал OBOZ.UA, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха ранее сообщала, что в течение ближайших дней температурные показатели будут колебаться из-за непостоянства атмосферных фронтов. Дождливые дни будут чередоваться с солнечными, но без значительных снижений температуры воздуха.

