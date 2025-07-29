В ЦИК не нашли оснований для формирования ТИК для проведения местных выборов в Украине

Очередные местные выборы в Украине согласно избирательному законодательству проводятся одновременно на всей территории страны в последнее воскресенье октября пятого года полномочий местных советов и глав. Соответственно, они должны были бы состояться в последнее воскресенье октября этого года.

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Об этом сообщила пресс-служба секретариата Центральной избирательной комиссии.

Дату проведения таких выборов назначает Верховная Рада Украины не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

В связи с полномасштабной вооруженной агрессией российской федерации в Украине введено военное положение, во время действия которого никакие выборы не организуются и не проводятся. Следовательно, решение о назначении очередных местных выборов парламентом не принималось.

Учитывая это, Комиссия констатирует отсутствие оснований для внесения представлений кандидатур в состав областных, районных, городских, сельских, поселковых территориальных избирательных комиссий, а также для формирования Центральной избирательной комиссией, районными, городскими территориальными избирательными комиссиями нового состава территориальных избирательных комиссий разных уровней, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов в Украине.

Также ЦИК обратила внимание местных организаций политических партий – субъектов представления кандидатур в состав ТИК, что предпосылкой внесения представлений является принятие Верховной Радой Украины решения о назначении очередных местных выборов и определение даты их проведения.

"Если бы не российская агрессия и страшная война, которую развязали против Украины россияне, мы бы сейчас уже вступали в период подготовки и организации очередных местных выборов, в частности, в соответствии с требованиями избирательного законодательства местные ячейки политических партий имели бы возможность вносить представление кандидатур в новый состав территориальных избирательных комиссий. Однако во время действия военного положения никакие выборы не организуются и не проводятся, поэтому члены ТИК, состав которых был сформирован на очередных местных выборах 25 октября 2020 года, продолжают осуществлять свои полномочия до формирования нового состава соответствующей территориальной избирательной комиссии", – пояснил член Комиссии Сергей Постивый.