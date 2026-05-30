Сейм Польши одобрил закон о правах ЛГБТ: Навроцкий отказался его подписать

Сейм Республики Польша (нижняя палата парламента) одобрил законопроект о "статусе самого близкого человека", который предоставит дополнительные права для неженатых союзов, в том числе и для ЛГБТ-пар. Однако президент Кароль Навроцкий отказался его подписывать, назвав себя "хранителем Конституции".

Об этом пишут Notes from Poland и Polskie Radio. Депутаты Сейма проголосовали за закон 230 голосами за и 198 против, еще двое парламентариев воздержались. Большинство в правительстве Польши принадлежит четырем либеральным и центристским партиям во главе с проевропейским премьер-министром страны Дональдом Туском.

Государственный секретарь канцелярии премьер-министра и министр по вопросам равенства Катажина Котула заявила, что этот закон является первым в истории Польши, который юридически нормализует однополые отношения, и который принял Сейм.

"В течение нескольких месяцев многие люди работали над этим проектом, чтобы более трех миллионов поляков могли чувствовать больше достоинства и безопасности – как гетеросексуальные семьи, так и прежде всего ЛГБТ-пары, которые платят налоги, но которых все еще не видит государство", – написала она.

По словам министра, этот законопроект даст возможность однополым и гетеросексуальным парам заключать гражданско-правовой договор с нотариусом, который будет зарегистрирован в ЗАГСе. Такой договор позволит, в частности, совместно владеть имуществом и установить алиментные обязательства, получить право на пользование общим жильем и предоставить другому человеку полномочия на доступ к медицинской информации, а также право на решение о погребении, уход, завещание и прочее.

Катажина Котула отметила, что судьба ЛГБТ-пар сейчас "зависит от одного человека".

"Это голосование навсегда напомнит нам, что права ЛГБТ-сообщества являются правами человека, и ни одна исполнительная и законодательная власть не избежит его", – добавила она.

Заявление Навроцкого

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не будет подписывать любой законопроект, который он считает альтернативой к уже имеющимся нормам брака. Он, однако, сказал, что готов подписать версию законопроекта, которая "не подрывает институт брака".

"Я – хранитель Конституции. Конституция точно говорит, что брак – это союз между мужчиной и женщиной", – сказал польский президент.

В канцелярии Навроцкого также написали, что "нет и не будет согласия от президента на введение или легализацию гражданских партнерств".

Премьер-министр Дональд Туск в свою очередь сказал, что "убежден, что любой порядочный человек должен очень хорошо подумать, прежде чем принимать отрицательное решение" по этому законопроекту. Он отметил, что "гораздо легче наложить вето и заблокировать, чем помочь".

