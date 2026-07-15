В центре Львова откроется новое медицинское пространство Comed: чек-ап и диагностика на оборудовании Siemens

Во Львове вскоре откроется новая площадка медицинского коворкинга Comed. Пространство откроется по адресу ул. Поповича, 9 и станет второй площадкой сети в городе. Главной особенностью нового медицинского пространства станет возможность получить широкий спектр услуг в одном месте – от консультаций врачей различных специальностей до комплексной диагностики на современном оборудовании Siemens.

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Формат медицинского коворкинга, по которому работает Comed, предусматривает объединение независимых врачей в общей профессиональной среде. Специалисты получают полностью оборудованные кабинеты для приема пациентов, а посетители – доступ к качественным медицинским услугам без необходимости обращаться в несколько учреждений.

В компании отмечают, что новая локация создается с акцентом на комфорт, доступность и безопасность. Пространство будет располагать современно оборудованными кабинетами, комфортной зоной ожидания и необходимой инфраструктурой для пациентов. Особое внимание уделили диагностическому направлению. Здесь можно будет пройти комплексные обследования и чек-апы на новом оборудовании Siemens, что позволит получить полную картину состояния здоровья в рамках одного медицинского пространства.

"Мы создаем экосистему, которая станет удобным инструментом контроля здоровья", – отмечают владельцы Comed.

Еще одним преимуществом станет расположение. Медицинское пространство находится в центре Львова, при этом для пациентов предусмотрена удобная парковка, что является редкостью для этой части города. Также в здании оборудовано бомбоубежище, которое будет обеспечивать безопасность посетителей и персонала во время воздушных тревог.

По словам генерального директора Comed Дмитрия Тищенко, новое пространство станет удобным решением не только для львовян, но и для гостей города.

"Новая локация в центре города становится уникальным предложением как для жителей Львова, так и для туристов", – отметил он.

В Comed добавляют, что информация об официальной дате открытия и графике приема врачей будет опубликована в ближайшее время на официальных страницах компании в социальных сетях.