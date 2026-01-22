'В темноте он был светом': на фронте погиб белорусский доброволец, который воевал за Украину. Фото

На войне против российских оккупантов погиб доброволец из Беларуси Алексей Лазарев, с позывным "Уж". В последний путь защитника проведут во Львове.

О смерти бойца сообщила его жена Вероника. По ее словам, Алексей был светом в сложные времена и подарил ей почти 5 лет счастливой совместной жизни.

""Я восхищалась и восхищаюсь его стремлением к лучшему миру, в котором мы так хотели создать большую семью. В этой темноте он был светом. Он подарил мне почти пять лет счастливой жизни, и я даже поверила в "жили долго и счастливо""", – говорится в заметке женщины.

До полномасштабного российского вторжения Алексей работал инженером-программистом и участвовал в политической жизни Беларуси. В 2019 году он стал одним из самых молодых кандидатов в депутаты на парламентских выборах.

Весной 2022 года Алексей и Вероника поженились и вместе добровольно присоединились в ряды полка имени Кастуся Калиновского. Вскоре "Уж" продолжил службу в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне против российских оккупантов 6 ноября 2024 года погиб защитник Украины Николай Кобута. Более 1 года и 2 месяца родные не знали, что с ним, – воин считался пропавшим без вести.

Также во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Ярослав Артеменко. Сердце украинского воина остановилось 17 января.

