На щите: на фронте погиб военный из Киевской области Ярослав Артеменко. Фото
Во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Ярослав Артеменко. Сердце украинского воина остановилось 17 января.
Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!
Печальная весть
"Белоцерковская община получила печальную весть: погиб наш земляк – солдат Ярослав Артеменко (1982 г.р.)", – говорится в сообщении.
Защитник Украины служил оператором беспилотных летательных аппаратов штурмового батальона одной из воинских частей. К сожалению, воин погиб 17 января во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Радостное Синельниковского района Днепропетровской области.
Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.
"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.
Герои войны в Украине
На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Макарова Киевской области Назар Василенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 6 декабря.
Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Владимир Пащенко. Воин отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.
