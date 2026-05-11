В течение недели энергетики вернули электричество 340 тысячам семей после вражеских атак – ДТЭК

В течение прошлой недели энергетики компании ДТЭК вернули электроэнергию в дома 340 тысяч семей после вражеских атак.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"С 4 по 10 мая энергетикам ДТЭК с разрешения военных удалось выполнить ряд ремонтов энергооборудования после обстрелов, которым постоянно подвергаются украинские города и села. Благодаря этому свет вернулся в более 340 тысяч домов в двух прифронтовых областях", – говорится в нем.

Отмечается, что больше всего восстановлений было в Донецкой области, где энергетикам за неделю удалось вернуть свет в почти 200 тысяч домов прифронтового региона.

В то же время на Днепропетровщине в течение недели энергетики вернули электричество почти 141 тысяче семей после вражеских обстрелов.

Энергетики делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в течение апреля ДТЭК Рината Ахметова вернул свет в дома 1,5 млн семей, которые были без электричества из-за вражеских атак.