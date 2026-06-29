В спальне всегда будет прохладно: поможет один предмет из ванной

Поскольку в жаркую погоду температура может стремительно расти, многие люди ищут доступные способы поддерживать прохладу в спальне ночью, не полагаясь на кондиционер или работу электрического вентилятора в течение нескольких часов.

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По словам эксперта по отоплению Джона Лоулесса, один простой прием с использованием повседневного предмета из ванной комнаты может помочь снизить температуру в вашей спальне и облегчить сон. Старший эксперт по отоплению и вентиляции в BestHeating говорит, что всё, что нужно, — это влажное полотенце или простыня и открытое окно, пишет Express.

Если открыть окно и повесить перед ним влажное полотенце или простыню, смоченную холодной водой, это может охладить комнату.

Этот лайфхак работает по принципу, известному как испарительное охлаждение. Когда тёплый воздух с улицы проходит через холодную, влажную ткань, часть тепла поглощается при испарении воды, что означает, что в комнату попадает более прохладный воздух.

Влага из влажного полотенца отбирает тепло из воздуха у окна, прежде чем он попадает в ваш дом, помогая значительно охладить спальню.

Хотя этот приём не заменит кондиционер в периоды экстремальной жары, он может существенно помочь людям, которые не могут спать в душных помещениях, особенно в домах, где тепло сохраняется в течение всего дня.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему не стоит держать полотенца в ванной комнате.

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