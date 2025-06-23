В Союзе считали неуспешными: профессии, которые 'выстрелили' после распада СССР

В Советском Союзе основным приоритетом оставалась индустриализация, поэтому большинство престижных и хорошо оплачиваемых работ касались производства. В то же время представители интеллектуальных и технических специальностей, в частности бухгалтеры, юристы или журналисты, не имели ни высокого статуса, ни достойной оплаты.

Видео дня

После распада СССР и перехода к рыночной экономике спрос на эти профессии изменился кардинально. Развитие частного бизнеса, изменения в правовом поле и потребность в информационной открытости вызвали стремительное повышение роли отдельных специалистов. То, что в советские времена считалось второстепенным или даже ненужным, стало признаком профессионального успеха.

Ниже – обзор OBOZ.UA таких профессий, которые неожиданно "выстрелили" в новых экономических реалиях.

Юристы

В СССР профессия юриста в основном сводилась к формальному выполнению нормативных процедур. Из-за отсутствия частной собственности и рынка услуг юридические знания не были в широком спросе. Ситуация кардинально изменилась в 90-х: с внедрением новых кодексов, коммерциализацией отношений и появлением частной собственности, юристы стали жизненно необходимыми.

Компетентные юристы получили возможность не только обеспечивать законность операций, но и активно влиять на деловой климат. Успешные юристы того времени могли позволить себе покупку недвижимости без кредитов, а также пользовались уважением в деловых кругах.

Бухгалтера

Раньше бухгалтеры были техническими работниками, которым главное - скорость и точность расчетов. Однако с изменением экономической модели их роль возросла в разы. Предприниматели, особенно в малом и среднем бизнесе, нуждались в грамотных специалистах, которые умеют вести документацию, подавать отчеты в налоговую и "оптимизировать" расходы. Особенно востребованными стали те, кто мог работать на несколько компаний одновременно. Профессия из скучной и малооплачиваемой превратилась в одну из ключевых для бизнеса.

Программисты

В советские времена программистов использовали в основном в оборонной и научной сфере, и даже тогда они получали лишь среднюю зарплату. Настоящий прорыв случился в 90-х, когда началась массовая автоматизация предприятий и развитие информационных технологий. Спрос на специалистов, способных писать программы, внедрять учетные системы и работать с новым оборудованием, стремительно рос. Многие из них создавали собственные IT-компании или работали на аутсорсе, зарабатывая гораздо больше, чем раньше.

Нотариусы

В советские годы профессия нотариуса почти не считалась престижной. Однако после 1991 года она получила новое дыхание. Нотариусы стали частными предпринимателями, а их услуги - востребованными из-за бурного роста рынка недвижимости, наследственных и корпоративных сделок. Условия позволили им устанавливать собственные тарифы, а ограниченное количество лицензий лишь повысило стоимость их услуг. В 90-х нотариусы стали одной из самых прибыльных юридических профессий.

Банковские работники

Финансовая система СССР была централизованной, а банковские работники - преимущественно служащими без особых перспектив. Но в 90-х, когда в России появились тысячи коммерческих банков, спрос на кадры резко вырос. Благодаря валютным операциям, облигациям и кредитам сотрудники даже на рядовых должностях могли зарабатывать тысячи долларов. Попасть в банк было нелегко, но те, кому это удалось, получали не только высокую зарплату, но и доступ к льготным кредитам.

Журналисты

Во времена СССР журналисты ограничивались государственной цензурой и не могли освещать настоящие общественные проблемы. Период перестройки и 90-е открыли для них новые возможности. Пресса стала свободной, массово появлялись новые издания, телевизионные шоу и программы-расследования. Журналисты получили шанс стать публичными лицами, зарабатывать на заказных материалах или работать на несколько СМИ одновременно. Успешные медийщики не только хорошо зарабатывали, но и формировали общественное мнение.

Появление свободного рынка, частной собственности и конкуренции в корне изменило ценность отдельных специальностей. Те, кто умел быстро адаптироваться, стали не просто востребованными - они стали новой экономической элитой постсоветского общества.

На OBOZ.UA вы найдете информацию о профессиях в СССР, которые считались "элитными".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.