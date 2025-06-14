Сейчас о таких не знают: престижные профессии времен СССР

Советская эпоха оставила после себя не только воспоминания о дефиците и идеологии, но и целый пласт профессий, которые сегодня кажутся архаичными. Некоторые из них требовали чрезвычайной физической выносливости, другие - специализированных навыков, которые приобретались на курсах и в училищах.

Видео дня

Все эти специальности были жизненно важными для функционирования советского общества и экономики, пока их не заменили машины и компьютеры. OBOZ.UA предлагает вспомнить, какие престижные профессии того времени полностью трансформировались или вообще исчезли.

Стенографист

Профессия стенографиста была одной из престижных и популярных, преимущественно среди женщин. Девушки посещали специальные курсы, чтобы овладеть слепым набором стенографии, что обеспечивало им легкое трудоустройство. В советские времена стенографистки были чрезвычайно востребованы: они переводили устную речь в письменную, набирая текст на специальных клавиатурах с невероятной скоростью. С появлением современных компьютеров, ноутбуков, планшетов и телефонов эта профессия полностью утратила свою актуальность.

Киномеханик

В эпоху пленочных фильмов киномеханик был ключевой фигурой в кинотеатре. Для заправки пленки в проекторы и нарезания ленты на короткие отрезки молодые люди получали специальное образование в училищах. Эта профессия была не только востребованной, но и редкой; киномехаников часто не хватало, поэтому они могли работать в нескольких кинотеатрах одновременно.

Кочегар

Профессия кочегара буквально "пошла в топку". В советский период кочегары играли жизненно важную роль в теплоснабжении, преимущественно на кораблях и железных дорогах, обеспечивая правильную работу теплового оборудования. С уходом паровозов и угольных котельных потребность в кочегарах отпала.

Колхозник

Рабочие на поле, или колхозники, с весны до осени трудились на огородах и полях, выполняя физически тяжелую, но крайне важную работу. В течение длительного времени они вручную высаживали и собирали огромные урожаи. Постепенно, с появлением специализированной сельскохозяйственной техники, которая заменила ручной труд, эта профессия также потеряла свою былую актуальность.

Ретушер

Профессия ретушера, хоть и не исчезла полностью, но кардинально трансформировалась. В советские времена ретушеры вручную вносили изменения в изображение с помощью кисточек и красок, выполняя чрезвычайно ответственную, важную и ювелирную работу, за которую хорошо платили. Их основная задача заключалась в исправлении недостатков на фотографиях, в частности представителей власти, для дальнейшей печати в газетах. Сегодня ретушь фотографий может осуществить любой любитель с помощью программ на компьютере или смартфоне.

Горнорабочий

Это профессия, которая была чрезвычайно важной, но и очень опасной. Долгое время добыча горных пород осуществлялась вручную профессионалами-горняками. К сожалению, бывали случаи гибели людей прямо на рабочем месте. Сегодня эта профессия потеряла свою актуальность в первоначальном виде, поскольку большинство работы выполняет специальная техника, управляемая людьми.

Телефонист

Это была профессия, существовавшая около ста лет, до появления современных телефонных систем. Специальные работницы, преимущественно молодые девушки в возрасте 18-25 лет, сидели перед огромными коммутационными панелями, переключая абонентов между линиями. Главными требованиями были вежливость, хорошая дикция и приятный голос. Этот труд хорошо оплачивался, но с развитием технологий телефонисты почти полностью исчезли, оставшись только на некоторых специальных линиях.

На OBOZ.UA вы узнаете, почему ряд профессий в СССР считался сугубо женским, и как женщины пытались завладеть желанными должностями.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.