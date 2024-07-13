В соцсетях распространяется российское ИПСО с подстрекательством украинцев к агрессии из-за отключения света, – Каменский городской совет

Россияне распространяют в социальных сетях призывы к агрессии из-за графиков отключений света. Об этом говорится в сообщении Каменского городского совета.

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В нем отмечается, что оккупанты продолжают разрушать энергетические мощности по всей стране, убивать украинцев и пытаются рассорить людей между собой и разшатать ситуацию в стране.

"На протяжении последнего времени в социальных сетях все чаще ходят призывы к перекрытию дорог, митингов и агрессии из-за отсутствия света. Конечно, не без враждебных подстрекательств. Да, света нет, не менее 12 часов в сутки. Нет, страдает не только Каменское – такая же ситуация по всей стране", - отметили в сообщении.

В городском совете объяснили, что прекратить отключение света нельзя, потому что электроэнергии не хватает для покрытия потребностей всех потребителей в стране.

"Без света, без кондиционера или без холодильника тяжело. Но не забывайте, что наши защитники стоят на защите страны, в гораздо более тяжелых условиях. Мы, гражданские, не имеем права сейчас сдаваться и подвергаться враждебным ИПСО, потому что нам тяжело. Мы должны держаться и быть сплоченными", - подчеркнули в городском совете. В итоге горсовет призвал украинцев поддерживать ВСУ и не давать врагу поводов для радости.

Ранее Министерство энергетики Украины предупреждало украинцев об активизации вражеского ИПСО.