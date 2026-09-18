В составе Нацгвардии создадут Центр рекрутинга иностранцев, – Выгивский

Правительство поддержало постановление о реализации экспериментального проекта, инициированного Министерством внутренних дел Украины, – создание Центра рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства в составе Национальной гвардии Украины. Центр будет координировать набор иностранных добровольцев на службу в ряды украинской армии по контракту и сопровождать их на всех этапах.

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Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский в своем официальном Telegram-канале.

По словам главы ведомства, создание Центра позволит значительно ускорить и оптимизировать процесс набора иностранных добровольцев на службу в Национальную гвардию по контракту.

"Это был один из вопросов, который во время последних поездок в прифронтовые регионы мы обсуждали с командирами бригад и корпусов. И это решение должно непосредственно способствовать укреплению боевого потенциала подразделений", – подчеркнул министр внутренних дел Украины.

Вновь созданный Центр, пояснил Иван Выговский, будет координировать организацию процесса набора иностранцев, сопровождать кандидатов на каждом из этапов, обеспечивать проведение собеседований, проверок и подготовки.

"Благодарен правительству за поддержку инициативы. Ожидаю от командования Национальной гвардии Украины её оперативной реализации", – резюмировал глава ведомства.