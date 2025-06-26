В сети сообщили о сбое в приложении Резерв+: что известно

В четверг, 26 июня, произошел сбой в работе приложения Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов в возрасте 18-60 лет, которые хотят обновить онлайн свои учетные данные. Пользователи столкнулись с техническими проблемами.

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Об этом известили в сети. Примечательно, что о сбое в работе сервиса сообщалось и накануне, в Минобороны тогда заверили, что разработчики занимаются ситуацией.

"У нас техническая проблема. Извините, пожалуйста, попробуйте еще раз", – такое уведомление высвечивалось на экране смартфона во время пользования приложением.

В минувшие сутки пользователи Резерв+ тоже сообщали о невозможности воспользоваться приложением.

"Прошу помощи. Почему-то невозможно зайти в приложение Резерв+ сегодня 25.06.2025", "Когда заработает Резерв? Пока что до сих пор "нет соединения", "Во время переустановки нельзя авторизоваться и тоже "куда-то делось соединение", – информировали в сети.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровых трансформаций, цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко тогда подтвердила проблемы при открытии приложения.

"Разработчики уже работают, чтобы устранить проблему скорее", – ответила она.

Накануне также стало известно, что Служба безопасности и Национальная полиция Украины ликвидировали преступную группу, которая продавала уклонистам фейковые приложения Дія и Резерв+, а также поддельные документы. Речь идет о фальшивых удостоверениях военнообязанных, справках о прохождении ВВК и бронировании.

Как сообщал OBOZ.UA, в Минобороны заверили, что мобильное приложение Резерв+ не отслеживает геолокацию и цифровые данные пользователей. Но эту информацию можно проверить собственноручно.

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