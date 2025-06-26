Создали фейковые Резерв+ и Дію: СБУ разоблачила масштабную схему уклонения от мобилизации. Фото

Служба безопасности и Национальная полиция Украины ликвидировали преступную группу, которая продавала уклонистам фейковые приложения Дія и Резерв+, а также поддельные документы. Речь идет о фальшивых удостоверениях военнообязанных, справках о прохождении ВВК и бронировании.

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Об этом сообщили в СБУ. Следствие установило, что к организации сделки причастны пять человек, которые действовали в составе преступной группы.

Двое из них – это студенты Житомирского высшего учебного заведения, которые создали "клоны" мобильных приложений Дія и Резерв+. Дельцы вносили персональные данные клиентов в электронные кабинеты военнообязанных, чтобы вводить в заблуждение представителей ТЦК во время проверки документов.

Свои фейковые приложения фигуранты продавали через специально разработанные Telegram-боты.

Еще трое фигурантов – это жители Черкасской области, которые торговали псевдоприложениями и подделывали документы для уклонистов. Для изготовления фальшивки дельцы оборудовали подпольную типографию на территории частной СТО. Стоимость подделки составляла до 6,5 тысяч долларов США с человека.

Во время обысков по местам жительства фигурантов дела на территории Черкасской, Киевской и Житомирской областей обнаружены фиктивные выводы ВВК, поддельные печати, а также мобильные телефоны, компьютерная техника и другое оборудование, которые использовали злоумышленники.

На основании собранных доказательств одному из организаторов сделки сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);

– ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности всех участников схемы. Злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители на Сумщине разоблачили схему, по которой для мужчин призывного возраста оформляли несуществующую инвалидность, чтобы люди могли избежать мобилизации и выехать за границу. Такая "услуга" стоила восемь тысяч долларов.

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