В сети сообщают о сбое в 'Резерв+': что известно

Утром 27 марта в приложении "Резерв+" произошел очередной масштабный сбой. При попытке авторизации приложение сообщает о технических проблемах.

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В результате сбоя военнообязанные украинцы не могут зайти в электронный кабинет. Сообщения о проблеме с авторизацией в приложении начали появляться в социальных сетях с самого утра 27 марта.

При попытке авторизации приложение выдает ошибку. На данный момент повторная попытка входа в приложение или его обновление не исправляют проблему.

Примечательно, что накануне в Министерстве обороны Украины анонсировали новые функции в приложении "Резерв+". Заместитель главы оборонного ведомства Катерина Черногоренко сообщала в Facebook, что теперь еще больше людей с инвалидностью смогут получить отсрочку даже если у них нет пенсионного удостоверения.

Для этого Министерстве обороны наладило взаимодействие с Единой информационной системой социальной сферы.

"Просто заходите в Резерв+, выбирайте свою категорию и получайте отсрочку без визитов в ТЦК и очереди. Обновлять приложение для этого не нужно", – анонсировали в Минобороны.

В комментарии к посту украинцы массово сообщали о технических сбоях. По словам Черногоренко, проблемы с приложением "Резерв+" возникли из-за нагрузки на сервис.

Напомним, в направлениях на ВВК в приложении Резерв+ появилась дата прибытия на медосмотр. Обновление будет доступно гражданам, имеющим последнюю версию приложения.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство приняло изменения в постановление о мобилизации и бронировании, благодаря которым провайдеры и операторы связи смогут бронировать своих работников. Речь идет о "бригадах, которые строят энергостойкие сети" связи.

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