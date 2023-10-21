В село Ровно на Кировоградщине для переселенцев поступила продовольственная помощь от Фонда Рината Ахметова

Выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова началась в селе Ровно Кировоградской области. Гуманитарную помощь получают люди, ранее жившие в разных регионах, но из-за военных действий были вынуждены эвакуироваться.

В настоящее время Фонд отправил в Кировоградскую область более 4 тысяч наборов с продуктами питания длительного хранения. В каждом – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU