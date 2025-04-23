В Ровенской области компания молодежи устроила танцы вблизи аллеи погибших героев и поплатилась. Фото

В городе Вараш Ровенской области группу молодых людей привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка возле Аллеи погибших Героев. Инцидент произошел на улице Независимости.

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Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Ровенской области. Там отметили, что сначала в них поступило анонимное обращение о громком поведении компании молодежи у мемориального места.

Впоследствии правоохранители во время мониторинга социальных сетей обнаружили видео, где видно, как несколько человек слушают музыку и танцуют в непосредственной близости от Аллеи памяти.

Нарушителями оказались местные жители в возрасте от 20 до 24 лет. На четырех из них составлены административные протоколы по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях – мелкое хулиганство.

Санкция этой статьи предусматривает штраф от 51 до 119 гривен, общественные работы или арест сроком до 15 суток.

Напомним, полиция Винницы задержала 39-летнюю женщину, причастную к поруганию над местом захоронения младшего защитника "Азовстали" Назария "Гренки" Гринцевича на Сабаровском кладбище. Она забрала из могилы деревянную булаву и свечи.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне прошлого года из могилы Назария Гринцевича украли мягкую игрушку. Это была игрушечная собака, которую Назарию в детстве подарила мама и он очень его любил. Игрушка была ценна для памяти родителей погибшего.

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