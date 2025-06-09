В Резерв+ можно будет подписать контракт с ВСУ: в Минобороны раскрыли подробности

Минобороны готовит новое обновление для приложения "Резерв+". До конца года там появится возможность подписывать контракт с Вооруженными силами Украины прямо с телефона.

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Об этом в интервью DOU сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко. По ее словам, новая функция - так называемые "смартконтракты" – позволит присоединиться к войску онлайн. Процесс будет максимально простым – как принять лицензионное соглашение на iPhone.

"До конца года в "Резерв+" мы воплотим также смартконтракты. Можно будет присоединиться к войску, подписав контракт прямо в телефоне. Как, условно, мы ознакамливаемся с лицензионными соглашениями в Apple. Это должно быть настолько же просто", – рассказала заместитель главы Минобороны по вопросам цифровизации.

Стоит отметить, что приложение "Резерв+" создано для призывников, резервистов и военнообязанных. Через него можно проверить военно-учетные данные, обновить личную информацию или изменить место регистрации. Теперь туда добавляют и контрактную службу.

Напомним, после последнего обновления приложения "Резерв+" в него добавили два новых сервиса. Теперь приложение может отображать данные об инвалидности лица. Также добавлена возможность сохранения предыдущей версии военно-учетного документа при его обновлении.

В приложении также добавили еще два типа отсрочки. Теперь через "Резерв+" ее могут оформить люди с временной непригодностью по результатам ВВК, а также те, у кого жена (или муж) военные, и их семья воспитывает ребенка до 18 лет.

Военнообязанные, которые имеют статус "ограниченно годных", теперь смогут пройти повторную военно-врачебную комиссию в электронном формате. Онлайн-формат работает через систему "Оберіг" именно в "Резерв+".

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