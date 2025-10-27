В Раде зарегистрировали законопроект о статусе иностранцев, воюющих за Украину: что он предусматривает

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, цель которого – создать правовые условия для пребывания в Украине иностранцев и лиц без гражданства, которые способствуют защите от российской агрессии. Документ разработал Кабмин.

Видео дня

27 сентября проект закона получили в парламенте и передали на рассмотрение руководству. Информация об этом отражена на сайте ВРУ.

Что предусматривает проект закона № 14160 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уточнения правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины"

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук на своем Telegram-канале рассказал об основных изменениях, предложенных Кабинетом министров:

– увеличить с трех до шести месяцев срок, при котором иностранцы, у которых закончилось действие контракта, будут считаться такими, которые на законных основаниях временно проживают на территории Украины;

– при предоставлении разрешения на иммиграцию к сроку непрерывного проживания в Украине на основании временного вида на жительство (последние пять лет) засчитывать период прохождения лицом военной службы по контракту;

– установить квоту иммиграции для иностранцев и лиц без гражданства, которые в период действия военного положения оказывают/оказывали стрелковую, тактическую, радиотехническую, взрывотехническую, медицинскую и другую помощь подразделениям ВСУ, Нацгвардии, находясь непосредственно в районах ведения боевых действий, и совместно с такими подразделениями принимают/принимали участие в выполнении боевых/служебных задач в течение не менее четырех месяцев или же которые находились в плену;

– считать удостоверение участника боевых действий/лица с инвалидностью вследствие войны и выписки из Единого государственного реестра ветеранов войны основанием для получения вида на жительство в Украине;

– ввести "удостоверение иностранца для выезда за границу".

Как ранее писал OBOZ.UA, военнослужащие в Украине, которые после освобождения из плена нуждаются в длительном лечении, будут получать ежемесячную выплату в 50 тысяч гривен. То есть теперь помощь окажут не только тем, кто получил ранения, контузии или увечья в плену, но и военным с обострившимся хроническими заболеваниями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!