В прифронтовом Славянске продолжают получать гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова

В Славянске Донецкой области идет выдача продовольственной помощи от Фонда Рината Ахметова. Фонд направил в город 6 тысяч продуктовых наборов.

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В их состав входят питательные и сытные продукты: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. Для людей, которые их получают – это ожидаемая и важная поддержка, подчеркнули в Фонде. Гуманитарная ситуация в прифронтовом городе напряжена и далеко не у всех семей есть возможность купить самое необходимое.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 263 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".