В прифронтовом Покровске продолжается выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

Для жителей Покровска Донецкой области продолжается выдача продовольственной помощи от Фонда Рината Ахметова. Среди получающих ее немало людей, пострадавших 7 августа во время российского ракетного обстрела.

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В этот прифронтовый город Фонд Рината Ахметова направил 6 тысяч продуктовых наборов. В каждом наборе продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 280 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".