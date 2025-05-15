В прифронтовой Славянск отправили помощь от Фонда Рината Ахметова
От Славянска до линии фронта не более 30 километров. Массированные атаки враг осуществляет регулярно. Несмотря на сложную ситуацию, Фонд Рината Ахметова передал помощь в этот город на Донетчине. Она предназначена для семей с детьми. Выдачи осуществляются с учетом требований безопасности.
В каждом наборе – продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.
Фонд передал для жителей Украины почти 13,5 миллионов продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".
Бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.