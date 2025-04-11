В Полтавской области за уклонение от мобилизации судили мужчину, который воспитывает ребенка умершей жены: чем все закончилось

В Полтавской области за уклонение от военной службы судили мужчину, который воспитывает ребенка умершей супруги. Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы.

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Об этом говорится в приговоре Лубенского горрайонного суда. В ходе судебного заседания обвиняемый свою вину признал.

По материалам дела, в августе 2024 года мужчина прошел ВЛК, которая признала его пригодным к прохождению службы в подразделениях обеспечения, территориальных центрах комплектования, военных учебных заведениях, медицинских и логистических частях, связи, охране и оперативном обеспечении в рамках общей мобилизации в ВСУ. Жителю Полтавской области вручили повестку с указанием даты и времени прибытия в воинскую часть. Однако в установленное время он не явился, фактически уклонившись от призыва во время мобилизации в особый период.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину, однако дал объяснение по причинам совершенного. Он рассказал, что после получения повестки он вернулся домой и сообщил об этом бывшую жену, с которой, несмотря на официальный развод, продолжал жить. Женщине стало плохо – резко повысилось давление. Из-за неизлечимой болезни она не могла самостоятельно передвигаться или ухаживать за собой, поэтому мужчина не смог оставить ее одну.

В феврале 2025 года женщина умерла, и обвиняемый оформил попечительство над ее сыном, ведь родителей у ребенка больше не было, а имя отца записано со слов матери. Также он отметил, что подал документы на оформление отсрочки от мобилизации.

Оценив все обстоятельства дела, суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва во время мобилизации (ст. 336 УК) и назначил ему 3 года заключения. В то же время на основании ст. 75 УКУ, суд уволил его от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Напомним, в Харьковской области мужчина отказался от мобилизации, потому что "ему некого защищать". Он имел в виду отсутствие родных. За уклонение от военной службы во время военного положения его приговорили к трем годам лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Хмельницкой области мужчину осудили на четыре года лишения свободы за уклонение от мобилизации. Он обнаружил ошибку в повестке и отказался проходить в ТЦК, а затем несколько лет игнорировал необходимость исправить данные. Уклониста признали виновным в срыве мобилизационных мер.

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