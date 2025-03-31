На Хмельнитчине мужчина нашел ошибку в боевой повестке и отказался являться в ТЦК: чем все закончилось

Жителя Хмельницкой области приговорили к четырем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации во время военного положения. Он обнаружил ошибку в повестке и отказался приходить в ТЦК, а затем несколько лет игнорировал то, чтобы исправить данные.

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Суд первой инстанции оправдал военнообязанного, а вот апелляционный отменил приговор. Следовательно, мужчину признали виновным в срыве мобилизационных мероприятий.

В материалах дела говорится, что в ноябре 2022 года житель Хмельнитчины после телефонного звонка пришел в ТЦК, предоставил свои документы и прошел медкомиссию. На месте ему выдали "боевую повестку" на 10 ноября: он расписался и пошел домой собираться. Уже впоследствии мужчина выяснил, что в документе его фамилия написана с ошибкой в одной букве, поэтому он позвонил ТЦК, указал на ошибку и сообщил, что из-за этого по повестке являться не будет.

Отмечается, что в дальнейшем гражданину выписали новую повестку и пытались вручить ее, но он "не открывал дверь и перестал отвечать на телефонные звонки, а однажды, подняв трубку, нецензурно послал солдата и сказал, что служить не будет".

Дело дошло до суда, и два года спустя, в ноябре 2024-го, Хмельницкий горрайонный суд оправдал военнообязанного жителя области от обвинений в уклонении от военной службы. А в марте 2025 года апелляционный суд отменил это решение и назначил мужчине тюремное наказание.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый объяснял, якобы не уклонялся от мобилизации, но "не хотел служить под чужой фамилией, зная, что происходит в ТЦК". По его словам, если бы с ним что-то случилось во время службы, "то никому до этого не было бы дела и неизвестно, по какой фамилии его искали бы родственники".

Следствием было установлено, что мужчина получил повестку под расписку и точно знал, что подлежит призыву на военную службу. По данным суда, допущенная в повестке ошибка в написании фамилии не давала оснований для сомнений, что она адресована именно обвиняемому, ведь неправильно была указана только одна буква, а остальные анкетные данные (имя, отчество, номер мобильного и адрес проживания) соответствовали его личности.

Судьи указали, что обнаружив эту ошибку, обвиняемый имел возможность уточнить у сотрудников ТЦК и СП свои анкетные данные, но не сделал этого. Напротив, как видно из показаний допрошенных апелляционным судом работников ТЦК, после обнаружения ошибки мужчина "всячески пытался избежать получения исправленной повестки, беседовал с ними дерзко и заявил, что не будет проходить военную службу". Факт нежелания дальнейшего общения с работниками ТЦК не возражал в суде и сам обвиняемый.

Мужчина ссылался на то, что ошибки могли быть и в других военных документах, что могло повлечь для него негативные последствия. Однако суд выяснил, что в других документах подобных ошибок нет, в частности, фамилия у них заполнена правильно. Доводы обвиняемого о том, что он рисковал проходить военную службу под чужим именем, апелляция признала надуманными. Ведь причисление в штат воинской части происходит не по повестке, а на основании военно-учетных и личных документов человека, в которых ошибок не было. В суде убеждены, что в любом случае обвиняемый имел возможность уточнить свои анкетные данные на любом этапе призыва и прохождения военной службы.

Отмечается, что суд первой инстанции не принял во внимание, как в течение двух лет после получения повестки и уклонения от появления в ТЦК мужчина не предпринимал попыток исправить ситуацию и вступить в ряды ВСУ, что "свидетельствует о его сознательных и умышленных действиях, направленных на избежание призыва по мобилизации".

Апелляционный суд признал недопустимым срыв мужчиной мобилизационных мер по формальным и малозначительным основаниям и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы. На приговор может быть подана кассационная жалоба в Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда Украины в течение трех месяцев со дня его провозглашения.

Как сообщал OBOZ.UA, на Житомирщине 52-летнего мужчину с опытом участия в боевых действиях осудили за уклонение от мобилизации. Он подписал письменный отказ от службы, объяснив, что уже "не выдержит нагрузок" из-за состояния здоровья.

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