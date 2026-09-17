В Полтавской области археологи исследовали скифский курган возрастом более 2500 лет: что там нашли

В Полтавской области археологи исследовали скифский курган, возраст которого может превышать 2500 лет. В ходе раскопок они обнаружили человеческие кости, золотые бусины и фрагменты керамической посуды.

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Исследование провела экспедиция историко-культурного заповедника "Бельск" и Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. О результатах работы рассказал директор историко-культурного заповедника "Бельск" Игорь Корост, сообщает "Суспильне".

Где проводились исследования кургана

Археологическая экспедиция работала на некрополе Скоробор. Ее возглавляла археолог, кандидат исторических наук Ирина Шрамко.

Скоробор является объектом культурного наследия, который, по словам исследователей, уже более 100 лет подвергается разрушению. Площадь некрополя превышает 500 гектаров.

По оценкам археологов, в период раннего железного века на этой территории насчитывалось не менее 1000 курганов. Скоробир имеет важное значение для изучения Бельского городища — крупнейшего укрепленного поселения скифского периода в Восточной Европе.

Некрополь считается кладбищем населения этого поселения.

Что нашли в захоронении

Курган, исследованный в 2026 году, вероятно, был разграблен еще в скифские времена. Несмотря на значительные разрушения захоронения, ученые обнаружили на дне могилы человеческие кости.

Сколько именно людей было похоронено в кургане, пока установить не удалось. Для этого требуются дополнительные исследования, однако среди найденных останков уже идентифицировали кости ребенка.

Рядом с костями археологи нашли отдельные золотые бусины. Исследователи предполагают, что они могли быть частью ожерелья ребенка или женщины.

Кроме того, в могиле обнаружили обломки миски и горшков. По предположению археологов, лепная посуда изначально находилась на деревянном перекрытии могилы, а после его разрушения упала в погребальную камеру.

В ходе раскопок ученые зафиксировали уникальные особенности обустройства захоронения, которые были обнаружены на бельских могильниках, пожалуй, впервые. Эта находка может помочь в изучении погребальных традиций населения Бельского городища. Всего за более чем 120 лет исследований на бильских могильниках археологи раскопали свыше 130 курганов.

Когда был сооружен курган

По найденным артефактам и особенностям погребальной камеры исследователи датируют захоронение первой половиной VI века до нашей эры.

В то же время археологи не исключают, что курган был возведен еще в первой четверти VI века до нашей эры. Таким образом, его возраст может составлять более 2500 лет.

Напомним, в Полтавской области археологи нашли редкую серебряную монету времен великого князя литовского Витовта. Денар обнаружили в ходе исследований Глинской археологической экспедиции историко-культурного заповедника "Бельск".

Как писал OBOZ.UA, в августе в Полтавской области археологи заповедника "Бильск" нашли клад из 118 медных монет постмонгольского периода. Предварительно находку датировали концом XIV века — периодом, когда в регионе царила политическая и военная нестабильность.

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